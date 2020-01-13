Законопроект о новой системе накопительной пенсии может поступить в Госдуму в феврале

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Проект закона о системе накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план (ГПП) - может поступить на рассмотрение Госдумы в феврале. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют", - сказал Аксаков.

Минфин и Банк России в конце октября 2019 года представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Граждане смогут получить 13-процентный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.