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Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов в рамках "регуляторной гильотины"

Премьер-министр при этом призвал сохранить нормативные акты о предоставлении льгот
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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма "регуляторной гильотины".

"Я подписал постановление правительства об отмене с 1 января 2020 года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. "Как мы договаривались, это сделано в начале года, чтобы не затягивать отмену неактуальных, зачастую абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок", - уточнил глава правительства.

Премьер-министр также призвал при реализации механизма "регуляторной гильотины" сохранить нормативные акты, предполагающие предоставление льгот. 

"Особенно внимательно нужно относиться к тем нормам, которые содержат в себе льготы и гарантии. Их достаточно много, к ним нужно относиться бережно, чтобы ничего не потерять, - сказал премьер. - Они, безусловно, должны сохраниться, в том числе это касается целого ряда таких резонансных тем, как районные коэффициенты, компенсации и некоторые другие темы". "Об этом тоже нужно думать, выстраивая эту работу", - обратил внимание глава кабмина.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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