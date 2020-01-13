Глава комитета Думы считает, что ЦБ должен снизить ключевую ставку на заседании 7 февраля

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк России на заседании 7 февраля может понизить ключевую ставку, поскольку инфляция находится ниже целевого уровня в 4% и продолжает замедляться. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"С моей точки зрения, ЦБ обязан понизить [ставку], потому что инфляция ниже 3% <...> Показатель зафиксирован в основных направлениях денежно-кредитной политики - 4%, около этого целевого показателя колебаться должны ставки. Есть все возможности для снижения хотя бы на 0,25 п.п. ключевой ставки", - сказал Аксаков.

Он добавил, что снижение ключевой ставки может способствовать ускорению экономического роста до 2% и выше.

"Экономический рост слабоват. Прогноз правительства - 1,7%, я думаю, что из-за более активного финансирования нацпроектов, которое началось с конца прошлого года..., и за счет снижения ключевой ставки мы можем иметь экономический рост до 2%, а, может быть, и выше, если ключевая будет более активно снижаться".

2019 год стал периодом активного смягчения денежно-кредитной политики российским ЦБ. Так, на пяти последних заседаниях, в том числе на последнем 13 декабря, ЦБ РФ принимал решение о понижении ключевой ставки до актуального значения в 6,25% годовых. В октябре регулятор совершил более решительный шаг, снизив ставку сразу на 50 б.п., что произошло впервые с декабря 2017 года. Причиной послужило в том числе более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, темпы роста потребительских цен в РФ продолжат снижаться в I квартале 2020 года, в январе инфляция составит 2,5-2,6% в годовом выражении, в целом в I квартале - 2,2-2,3%. По итогам 2019 года инфляция в России составила 3%, согласно базовому прогнозу МЭР до 2024 года, инфляция по итогам 2020 года также составит 3%.