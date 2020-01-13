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Аксаков уверен в принятии Госдумой закона о цифровых финансовых активах в весеннюю сессию

Председатель комитета Госдумы по финрынку также подчеркнул, что бизнес-сообществу в России нужен этот закон

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Могу с уверенностью в 99,9% сказать, что в весеннюю сессию мы этот закон примем", - сказал депутат.

Аксаков отметил, что бизнес-сообществу в РФ нужен этот закон, так как, чем быстрее его примут, тем быстрее компании смогут использовать технологию блокчейн для организации продаж своих товаров, прежде всего, сырьевых, за пределами страны.

О законопроекте

Законопроект о цифровых финансовых активах был принят в первом чтении Госдумой в мае 2018 года. В первоначальной редакции документ вводил определение этих активов (к ним относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракта, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

В марте 2019 года комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять во втором чтении измененную редакцию законопроекта, из которого были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта. В тексте дается определение для цифровых финансовых активов: таковыми признаются цифровые права, включающие, в частности, обязательственные и иные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам.

Пока законопроект во втором чтении не рассмотрен.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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