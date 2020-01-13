Чуйченко: проделано две трети работы по отмене актов по "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство РФ на сегодня проделало две трети работы по отмене устаревших нормативных актов, принимавшихся еще в советские времена. Об этом заявил вице-премьер, руководитель аппарата Константин Чуйченко на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"Приступая к работе по отмене советских актов, мы, честно говоря, не могли в полной мере оценить сложность и объем поставленной задачи. Поэтому, надо признать, что срок, установленный первоначально вами для подготовки постановления, - это 15 ноября прошлого года - оказался для нас невыполнимым. Тем не менее две трети работы проделано", - сказал Чуйченко.