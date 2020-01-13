Комитет Госдумы одобрил расширение перечня судов для регистрации и уплаты госпошлин

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, уточняющий объекты налогообложения при регистрации судов в российском международном реестре судов и российском открытом реестре судов. Документ был инициирован правительством РФ.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 16 января.

В настоящее время Налоговый кодекс РФ устанавливает размер госпошлины при регистрации судов только в зависимости от валовой вместимости судна: она должна быть от 80 единиц. Документ предлагает скорректировать эту норму и разрешить регистрацию катеров и яхт вместимостью менее 80 единиц.

"Существующая правовая коллизия затрудняет осуществление фактической регистрации судов в российском международном реестре судов, в том числе ряда инновационных самоходных судов, спроектированных отечественными конструкторскими организациями и построенных российскими судостроительными предприятиями, к которым относятся суда на подводных крыльях и суда на воздушной подушке, используемые для перевозки пассажиров", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно законопроект регулирует вопрос регистрации судов в российском открытом реестре судов, созданном в соответствии с законами о спецрайонах на территориях Калининградской области и Приморского края. В Российском открытом реестре судов могут регистрироваться суда, в том числе маломерные, используемые в коммерческих целях резидентами спецрайонов, а также маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, спортивные парусные и прогулочные суда. Для регистрации в этом реестре и ежегодного подтверждения такой регистрации, так же, как и в Российском международном реестре судов, необходимо уплатить государственную пошлину.

Предусматривается, что за регистрацию в российском международном реестре судов и в российском открытом реестре судов самоходного судна с главным двигателем мощностью не менее 55 киловатт и валовой вместимостью до 3 тыс. единиц включительно или несамоходного судна валовой вместимостью от 80 до 3 тыс. единиц включительно госпошлина составит 85 тыс. рублей плюс 9,4 рубля за каждую единицу валовой вместимости. За ежегодное подтверждение регистрации самоходного судна с главным двигателем мощностью не менее 55 киловатт и валовой вместимостью до 8 тыс. единиц включительно или несамоходного судна валовой вместимостью от 80 до 8 тыс. единиц госпошлина составит 25 тыс. рублей плюс 22,4 рубля за каждую единицу валовой вместимости.

Реализация законопроекта будет способствовать увеличению числа судов, плавающих под государственным флагом РФ, обновлению российского флота, стимулированию судовладельцев к размещению заказов на строительство судов на российских судостроительных предприятиях, указывают в кабмине.