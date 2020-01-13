В Госдуме прокомментировали возможность приватизации Сбербанка

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Продажа акций Сбербанка на свободном рынке возможна после передачи принадлежащего ЦБ РФ пакета правительству, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Может быть это можно сделать вторым этапом, сначала продать правительству. Для этого есть Фонд национального благосостояния, там денег хватает, несмотря на высокую рыночную стоимость пакета ЦБ. <…> Пакет стоит меньше 3 трлн рублей, у нас в ФНБ уже 8 трлн рублей", - сказал он.

По словам Аксакова, вопрос о продаже доли ЦБ в Сбербанке поднимается не в первый раз, но решение до сих пор не принято. "Вполне возможно, что и сейчас не примут решение", - полагает глава комитета Госдумы.

Парламентарий пояснил, что в продаже пакета акций есть и как минусы, так и плюсы. По его мнению, присутствие ЦБ в капитале Сбербанка может положительно влиять на восприятие Сбербанка инвесторами, в том числе иностранными.

Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция. В декабре 2019 года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка.

Глава Сбербанка Герман Греф в конце декабря сообщал, что вопрос передачи другой госструктуре пакета акций Сбербанка, которым сейчас владеет Банк России, не обсуждался с кредитной организацией. Банкир отметил, что Сбербанку комфортно работать с ЦБ в качестве акционера. По словам Грефа, одной из причин обсуждения вопроса о смене акционера мог стать вопрос дивидендов, которые сейчас перечисляются в федеральный бюджет.