ФАС изучит обоснованность повышения сотовыми операторами некоторых архивных тарифов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала жалоб на повышение операторами связи стоимости услуг на ряде архивных тарифов, ведомство изучит обоснованность повышения цен. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

"Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", - сказал Голомолзин.

О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в 2020 году заявляли в "Мегафоне" и "Билайне" еще в декабре 2019 года, разослав соответствующую информацию своим абонентам. Так, "Мегафон" анонсировал повышение ряда архивных тарифов с 13 января, "Билайн" - с 16 января. Предупреждение об изменении некоторых архивных тарифов в некоторых регионах с января также публиковал Tele2.

Как объяснили в пресс-службе "Мегафона", оператор действительно пересмотрел условия некоторых архивных тарифов с учетом роста потребления услуг. При этом "изменения затронули небольшое число абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам". В "Билайне" пояснили повышение тарифов затратами на исполнение требований законодательства о хранении данных и обеспечение устойчивой работы Рунета.

В МТС не дали комментарии ТАСС о повышении тарифов, в Tele2 не ответили на запрос агентства.