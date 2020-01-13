МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Автомобиль Chevrolet Niva с 2020 года будет выпускаться под брендом Lada на заводе "GM-АвтоВАЗ". Это следует из презентации компании, представленной на пресс-конференции по итогам 2019 года вице-президентом по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.

"Интеграция Niva в модельный ряд Lada", - числится в списке приоритетов компании на 2020 год, показанных в презентации.

В декабре 2019 года "АвтоВАЗ" подписал с американской компанией General Motors соглашение о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz. Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" на покупку акций. Эксклюзивные права на использование имени Niva входят в периметр сделки, уточняли ТАСС в "АвтоВАЗе".

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.