"Роснано" и "НордЭнергоГрупп" создадут инвестфонд по локализации оборудования для ВИЭ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. АО "Роснано" и российская компания "НордЭнергоГрупп" создадут инвестиционный фонд по локализации электротехнического оборудования ветроэнергетической установки в рамках программы поддержки возобновляемых источников энергии, рассчитанной на 2025-2035 годы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба "Роснано".

"Роснано" и "НордЭнергоГрупп" (входит в состав "Севергрупп") подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания инвестиционного фонда по локализации электротехнического оборудования ветроэнергетической установки (ВЭУ) в рамках второй программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период 2025-2035 годов. В частности, сотрудничество предусматривает проекты по производству генератора, частотного преобразователя (конвертера), а также трансформатора ветроэнергетической установки. Партнеры планируют совместно определить наиболее перспективные для трансфера технологии производства компонентов ВЭУ и привлечь в качестве технологического партнера международного вендора, производителя ВЭУ. "НордЭнергоГрупп" может предоставить свои производственные площадки и компетенции, востребованные для реализации совместного проекта", - говорится в сообщении. Финансово-экономические параметры фонда стороны планируют согласовать во втором квартале 2020 года.

Локализация инновационного энергооборудования в России является частью программы стимулирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на оптовом рынке электрической энергии и мощности. В рамках первой программы поддержки ВИЭ, рассчитанной на реализацию до 2024 года, инвесторы в ветрогенерацию обязаны обеспечить уровень локализации оборудования ВЭУ не менее 65%. В рамках второй программы обсуждается ужесточение требований к локализации вводимых ВЭУ до 90%.

О компаниях

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В настоящее время Группа "Роснано", которая включает АО "Роснано", ООО "УК "Роснано" и ФИОП, является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс.

"НордЭнергоГрупп" - российская компания, созданная для управления энергомашиностроительными и электротехническими активами "Севергрупп". В состав компании входят ведущие предприятия машиностроительного комплекса России - ОАО ТКЗ "Красный котельщик", ОАО "Калужский турбинный завод", ООО "Завод "Реостат", ООО "СЗД Инжиниринг". Одно из направлений "НордЭнергоГрупп" - расширение портфеля активов за счет инвестиций в новые перспективные направления и небольшие технологические компании, комплементарные производственной и технологической цепочке и каналам продаж.