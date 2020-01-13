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В Госдуме заявили, что запрет на производство одноразового пластика в России неизбежен

По мнению главы комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова ускорить принятие запрета поможет появление альтернативных пластику материалов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Производство одноразового пластика обязательно будет запрещено в России - это вопрос времени, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В ноябре Greenpeace России направил обращение к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину о запрете на производство одноразового пластика. В частности, речь идет о пакетах-майках, ватных палочках и трубочках для напитков. Кобылкин, в свою очередь, отметил, что отказ от производства пластиковой продукции в России должен происходить постепенно.

"Отказ от одноразовой посуды, пластиковой посуды, для нас неизбежен. У нас просто нет других вариантов. <...> Делать это необходимо чем быстрее, тем лучше. Сроки я называть никакие не буду, это все-таки сфера исполнительной власти", - сообщил он в понедельник на пресс-конференции в Москве.

По мнению Бурматова, ускорить процесс запрета одноразового пластика необходимо с помощью предложения более экологичных и доступных по цене альтернатив этому материалу. "Надо быстро создать альтернативу пластиковой таре и упаковке. Сделать это реально, потому что для этого всего лишь нужно, чтобы бумажный пакет стоил столько же, сколько пластиковый", - подчеркнул он.

Проблема пластикового загрязнения крайне актуальна для России. Согласно стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, рост потребления изделий из пластмасс на душу населения вырастет с 32,3 до 89,8 кг, что означает прогнозируемое усугубление этой проблемы, поясняют представители Greenpeace.

Агрессивные меры по борьбе с пластиковым загрязнением обсуждают с 2019 года. Так, 29 марта премьер-министр Дмитрий Медведев в прямом эфире "ВКонтакте" заявил, что в перспективе может быть рассмотрен вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в России на законодательном уровне. При этом он сослался на опыт Евросоюза. В октябре 2018 года Европарламент поддержал введение запрета на использование одноразовых пластиковых изделий (ватные палочки, ложки, вилки, стаканчики, тарелки, трубочки) с 2021 года. Минприроды и Минпромторг тогда поддержали эту идею, но отметили, что запрет должен вводиться взвешено в условиях рыночной экономики.

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