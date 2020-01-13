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Профсоюзы считают необходимым повысить МРОТ до 40 тыс. рублей

С 1 января 2020 года МРОТ был увеличен до 12130 рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Методика расчета прожиточного минимума трудоспособного гражданина, на базе которого рассчитывается минимальный размер оплаты труда, не соответствует росту тарифов и стоимости услуг. МРОТ должен базироваться на величине минимального потребительского бюджета (МПБ) в размере 40 тыс. рублей без учета семейной нагрузки, говорится в расчетах Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), опубликованных в понедельник на сайте организации.

С 1 января 2020 года МРОТ был увеличен на 7,5% - до 12130 рублей. МРОТ рассчитывается, исходя из величины прожиточного минимума по состоянию на II квартал предыдущего года. По мнению ФНПР, методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного гражданина не отвечает росту тарифов и стоимости услуг.

"Необходимо разработать систему потребительских бюджетов и со временем перейти к определению величины минимального потребительского бюджета, который позволит обеспечить работника не только материальными благами, но и возможностью отдыхать, восстанавливать свои физиологические, психические и умственные способности. Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) в перспективе должна стать базой для определения МРОТ, а величина прожиточного минимума - для социальных пособий. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять не менее 40 тыс. рублей", - приводятся в сообщении на сайте слова главы департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова.

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