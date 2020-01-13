Москва и Минск договорятся по тарифам на транзит нефти через Белоруссию в январе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Антимонопольные ведомства РФ и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

"На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и "Транснефти"), и МАРТ (с участием "Белнефтехима" и "Гомельтранснефть Дружбы") зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке", - сказал он.

Ранее в понедельник представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, слова которого приводит агентство БелТА, сообщил, что ведомства двух стран не смогли достичь договоренности по итогам прошедшего совещания. Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов должен быть решен не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля, уточнили в МАРТ.

В Минске в конце 2019 года в качестве одного из вариантов компенсации за ущерб, нанесенный белорусскому участку трубопровода из-за простоя в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба" некондиционным российским сырьем в апреле прошлого года, предлагали повысить тариф на прокачку на 21,7%. В рамках внепланового пересмотра с 1 сентября 2019 года тариф на транспортировку нефти по территории Белоруссии повышен на 3,7%.

Как отметил в понедельник представитель МАРТ, Белоруссия в ходе сегодняшних консультаций предложила повысить тариф на транзит на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году. Ранее ФАС сообщала, что Минск предлагает рост тарифа на 16,6%.