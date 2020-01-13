{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Москва и Минск договорятся по тарифам на транзит нефти через Белоруссию в январе

Ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщали, что вопрос о размере тарифов должен быть решен не позднее 15 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Антимонопольные ведомства РФ и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти по территории республики в январе. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

"На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и "Транснефти"), и МАРТ (с участием "Белнефтехима" и "Гомельтранснефть Дружбы") зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке", - сказал он.

Ранее в понедельник представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, слова которого приводит агентство БелТА, сообщил, что ведомства двух стран не смогли достичь договоренности по итогам прошедшего совещания. Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов должен быть решен не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля, уточнили в МАРТ.

В Минске в конце 2019 года в качестве одного из вариантов компенсации за ущерб, нанесенный белорусскому участку трубопровода из-за простоя в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба" некондиционным российским сырьем в апреле прошлого года, предлагали повысить тариф на прокачку на 21,7%. В рамках внепланового пересмотра с 1 сентября 2019 года тариф на транспортировку нефти по территории Белоруссии повышен на 3,7%.

Как отметил в понедельник представитель МАРТ, Белоруссия в ходе сегодняшних консультаций предложила повысить тариф на транзит на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году. Ранее ФАС сообщала, что Минск предлагает рост тарифа на 16,6%.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3%
По данным Росстата, в целом за январь 2019 года потребительские цены выросли на 1%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС