Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

ХЕЛЬСИНКИ, 13 января. /ТАСС/. Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Ротенберг обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США.

Согласно решению Окружного суда Хельсинки, принятому в понедельник и опубликованному на его сайте, "банки не нарушили соглашение об обслуживании, когда не проводили поступавшие от Ротенберга платежи".

По мнению суда, "не нашлось подтверждений того, что миллиардер является лицом, проживающим на территории Европейской экономической зоны". Это было, согласно требованиям истца, одним из оснований для продолжения приема платежей. В иске Ротенберг подчеркивал, что, поскольку у него есть также финское гражданство, у него должны быть равные права с другими гражданами ЕС.

В решении говорится также, что проведение платежей создало бы для банков "значительные экономические риски".

Суд также обязал Ротенберга компенсировать банкам судебные издержки в размере свыше €500 тыс. Вердикт пока не вступил в силу, решение можно обжаловать.

Дело Ротенберга

Ротенберг требовал, чтобы суд обязал банк Handelsbanken принимать его платежи, а Nordea, OP и Danske Bank - проводить операции по его поручениям.

В иске миллиардера, поданном в начале октября 2018 года, говорилось, что банки отказались от перевода либо приема платежей от Ротенберга. По этой причине, указывалось в документе, он не смог оплатить счета финской налоговой службы, Агентства транспортной безопасности, других ведомств. Он требовал, чтобы суд обязал банки возобновить проведение его платежей.

Банки в свою очередь утверждали, что прием и проведение платежей от бизнесмена может создать риски для их деятельности. Кроме того, отмечали они, финские законы не обязывают их предоставлять ему банковские услуги. Ранее суд уже отклонял иск миллиардера к банкам.

Ротенберг - член совета директоров и совладелец СМП Банка. Он и его брат Аркадий попали в 2014 году в американские санкционные списки, составленные из-за позиции РФ в отношении Украины. Агентство Bloomberg отмечает, что европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физических лиц, чтобы продолжать бизнес с американскими банками, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС. Борис Ротенберг как гражданин Финляндии не попал под санкции Евросоюза.