Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 1 по 9 января выросли на 0,3%, свидетельствуют данные Росстата.

Для сравнения, инфляция за аналогичный период 2019 года составила 0,5%, а в целом за январь 2019 года потребительские цены выросли на 1%.

В частности, за период с начала месяца выросли цены на гречневую крупу на 0,8%, куриные яйца - на 0,4%, водку - на 0,3%, пшеничную муку и ржаной хлеб - на 0,2%. При этом цены на пшено снизились на 0,7%, а на свинину, рис шлифованный, сахар-песок и карамель - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,8%, в том числе на огурцы - 9,4%, помидоры - 5,4%.

Цены на бензин, по данным Росстата, выросли на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,2%.

Проезд в трамвае стал дороже на 2,5%, в метро - на 2,2%, городском автобусе - на 1,4%, троллейбусе - на 1,3%. Тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг увеличились на 0,1-1,5%.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%. Рост цен за декабрь 2019 года составил 0,4% по отношению к ноябрю. Для сравнения, по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, в том числе в декабре 2018 года - 0,8%.

Продовольственные товары в 2019 году стали дороже на 2,6% (в декабре цены на них выросли на 0,7% к ноябрю 2019 года), непродовольственные товары подорожали за год на 3% (в декабре - на 0,1%), услуги - на 3,8% (на 0,2% в декабре).