Центробанк признал оферту Совкомбанка на выкуп акций Вкабанка не соответствующей закону

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк России признал добровольное предложение Совкомбанка по выкупу акций Волго-Каспийского банка (Вкабанк) не соответствующей федеральному закону об акционерных обществах и направил предписания. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России 13.01.2020 принял решение о несоответствии добровольного предложения, соответствующего требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", Публичного акционерного общества "Совкомбанк" в отношении ценных бумаг Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) и направлении предписания", - говорится в сообщении.

В начале декабря прошлого года Совкомбанк сообщил, что стал владельцем более 20% акций Волго-Каспийского банка. Сумма сделки сторонами не разглашалась.

Волго-Каспийский банк работает в Астраханской области с 1990 года, активы кредитной организации на ноябрь 2019 года составляли 2,2 млрд руб. по российским стандартам бухглатерского учет (РСБУ).