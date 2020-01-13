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Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрии

Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что сбор биометрических данных пока не носит массового характера, данная форма работы для граждан является новой и не очень востребованной

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Принятие законопроекта по сбору биометрических данных приостановлено, в 2020 году не ожидается принятия кардинальных решений по использованию биометрии. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Законопроект по биометрии лежит в Госдуме. Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов. Известно, что и финансирование цифрового направления в национальных проектах идет медленнее, чем в других направлениях, и многие законопроекты медленнее принимаются. Это связанно с тем, что тема непростая, прежде всего связана с защитой прав граждан, защитой персональных данных, и с защитой бизнеса тоже", - сказал парламентарий.

Он отметил, что сбор биометрических данных пока не носит массового характера, данная форма работы для граждан является новой и не очень востребованной.

Также сбор биометрических данных, по словам Аксакова, может быть дорогостоящим для кредитных организаций, поэтому сначала надо проконсультироваться с рынком, а затем продвигать идею в правовом пространстве.

По мнению депутата, банки с базовой лицензией нужно вообще освободить от сбора биометрических данных. Что касается универсальных системообразующих банков, то их тоже не нужно обременять затратами, "если это не приведет к благу для граждан, которые будут пользоваться данной услугой".

 

О законопроекте

 

Госдума 16 июля 2019 г. приняла в первом чтении законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные клиентов. Соответствующе поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Сбор биометрических данных будут осуществлять банки и филиалы при открытии счетов и вкладов. Законопроектом предлагается конкретизировать виды внутренних структурных подразделений, в которых банки обязаны обеспечить сбор биометрических персональных данных, исходя из осуществляемых ими функций. Банки получат право использовать информацию, полученную из единой биометрической системы, для осуществления любых банковских операций и сделок с клиентами-физлицами.

Авторы законопроекта отмечают, что крупные банки - банки с универсальной лицензией уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений. Банкам с базовой лицензией в силу их меньшего размера требуется больше времени для подготовки и внедрения механизма удаленной идентификации. В этой связи предлагается установить для таких банков срок по подключению к Единой биометрической системе для сбора биометрических персональных данных до 1 января 2021 года. При этом в случае готовности банки с базовой лицензией смогут на добровольной основе подключаться к системе и осуществлять сбор биометрических персональных данных до наступления этого срока.

Правительство РФ в своем отзыве поддержало законопроект при условии его существенной доработки.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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