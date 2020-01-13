Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Принятие законопроекта по сбору биометрических данных приостановлено, в 2020 году не ожидается принятия кардинальных решений по использованию биометрии. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Законопроект по биометрии лежит в Госдуме. Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов. Известно, что и финансирование цифрового направления в национальных проектах идет медленнее, чем в других направлениях, и многие законопроекты медленнее принимаются. Это связанно с тем, что тема непростая, прежде всего связана с защитой прав граждан, защитой персональных данных, и с защитой бизнеса тоже", - сказал парламентарий.

Он отметил, что сбор биометрических данных пока не носит массового характера, данная форма работы для граждан является новой и не очень востребованной.

Также сбор биометрических данных, по словам Аксакова, может быть дорогостоящим для кредитных организаций, поэтому сначала надо проконсультироваться с рынком, а затем продвигать идею в правовом пространстве.

По мнению депутата, банки с базовой лицензией нужно вообще освободить от сбора биометрических данных. Что касается универсальных системообразующих банков, то их тоже не нужно обременять затратами, "если это не приведет к благу для граждан, которые будут пользоваться данной услугой".

О законопроекте

Госдума 16 июля 2019 г. приняла в первом чтении законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные клиентов. Соответствующе поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Сбор биометрических данных будут осуществлять банки и филиалы при открытии счетов и вкладов. Законопроектом предлагается конкретизировать виды внутренних структурных подразделений, в которых банки обязаны обеспечить сбор биометрических персональных данных, исходя из осуществляемых ими функций. Банки получат право использовать информацию, полученную из единой биометрической системы, для осуществления любых банковских операций и сделок с клиентами-физлицами.

Авторы законопроекта отмечают, что крупные банки - банки с универсальной лицензией уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений. Банкам с базовой лицензией в силу их меньшего размера требуется больше времени для подготовки и внедрения механизма удаленной идентификации. В этой связи предлагается установить для таких банков срок по подключению к Единой биометрической системе для сбора биометрических персональных данных до 1 января 2021 года. При этом в случае готовности банки с базовой лицензией смогут на добровольной основе подключаться к системе и осуществлять сбор биометрических персональных данных до наступления этого срока.

Правительство РФ в своем отзыве поддержало законопроект при условии его существенной доработки.