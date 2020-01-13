{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шведский стартап, анализирующий ЛЭП с помощью дронов и AI, получил поддержку инвесторов

Использование беспилотников и передовых цифровых решений позволяет не только решить данные проблемы, но и сократить затраты

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Шведский стартап Skyqraft, использующий алгоритмы искусственного интеллекта и беспилотные летательные аппараты для мониторинга линий электропередач, получил финансирование в размере $505,5 тыс. в рамках раннего раунда инвестиций. Об этом сообщил ресурс TechCrunch.

Основанная в марте 2019 года компания Skyqraft занимается разработкой "умной" системы инспектирования линий электропередач. Для этого компания использует квадрокоптеры, регистрирующие изображения и видео в высоком качестве, а также модели машинного обучения, позволяющие обрабатывать графическую информацию для оценки рисков и выявления неисправностей.

"Традиционный подход к инспекции линий электропередач с помощью вертолетов оказывает негативное воздействие на окружающую среду и влечет за собой повышенный риск безопасности для сотрудников. В то же время, использование беспилотников и передовых цифровых решений позволяет не только решить данные проблемы, но и сократить затраты", - отметила соучредитель Skyqraft Сакина Турабали.

Skyqraft уже сотрудничает с энергетической компанией Eon, двумя шведскими муниципалитетами, а также New York Gas & Electric.

Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Россияне потратили на празднование Нового года не менее 285 млрд рублей
При этом, по данным Сбербанка, "новогодний" чек мужчин в среднем оказался на 28% больше, чем женщин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС