Шведский стартап, анализирующий ЛЭП с помощью дронов и AI, получил поддержку инвесторов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Шведский стартап Skyqraft, использующий алгоритмы искусственного интеллекта и беспилотные летательные аппараты для мониторинга линий электропередач, получил финансирование в размере $505,5 тыс. в рамках раннего раунда инвестиций. Об этом сообщил ресурс TechCrunch.

Основанная в марте 2019 года компания Skyqraft занимается разработкой "умной" системы инспектирования линий электропередач. Для этого компания использует квадрокоптеры, регистрирующие изображения и видео в высоком качестве, а также модели машинного обучения, позволяющие обрабатывать графическую информацию для оценки рисков и выявления неисправностей.

"Традиционный подход к инспекции линий электропередач с помощью вертолетов оказывает негативное воздействие на окружающую среду и влечет за собой повышенный риск безопасности для сотрудников. В то же время, использование беспилотников и передовых цифровых решений позволяет не только решить данные проблемы, но и сократить затраты", - отметила соучредитель Skyqraft Сакина Турабали.

Skyqraft уже сотрудничает с энергетической компанией Eon, двумя шведскими муниципалитетами, а также New York Gas & Electric.