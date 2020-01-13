Акции "Газпром нефти" на Мосбирже растут на 5%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Акции "Газпром нефти" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,16% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли 469,65 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16:58 мск.

По состоянию на 17:02 мск ценные бумаги "Газпром нефти" подорожали до 471,75 рублей за акцию, что на 5,63% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 17:08 мск акции компании замедлили рост до 4,9% и торговались на уровне 468,35 рубля за бумагу.

"Газпром нефть" входит в число 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира и в тройку крупнейших производителей нефти в России. Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами. Компания реализует 500 цифровых проектов и инициатив. В рамках цифровой трансформации 2030 года будет реализовано 12 ключевых проектов.