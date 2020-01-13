Эксперты прогнозируют снижение цены ржаного хлеба в следующем сезоне

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стоимость ржаного хлеба в РФ, который в этом году начал дорожать из-за минимальных запасов ржи, может снизиться в следующем сезоне в связи с увеличением площади посевов этой культуры. Такую точку зрения высказали ТАСС опрошенные эксперты.

"В среднесрочной перспективе, аграрии, скорее всего, увеличат посевы ржи и, соответственно, в будущем сезоне мы можем получить падение цены", - сказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Схожей точки зрения придерживается заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, которая отметила, что в последние годы посевы ржи сокращались в пользу других, более маржинальных культур. В итоге валовой сбор ржи в РФ в 2019 году стал исторически минимальным, как и запасы этой культуры.

Кроме того, по ее словам, проблемой в текущем сезоне стала также нехватка зерна ржи мукомольных кондиций. "Под урожай 2020 года можно ожидать расширения посевов озимой ржи, это будет способствовать выравниванию ценовой ситуации на рынке данной культуры, а также ржаной муки и хлеба", - считает Глазунова.

Как напомнил Востриков, сокращение предложения традиционно вызывает некоторый рост цен. В частности, по его данным, сейчас оптовая стоимость продовольственной ржи превышает стоимость пшеницы и составляет 13,5 тыс. руб. за т против 12-12,3 тыс. руб. за т. Аналогичная ситуация наблюдается на оптовом рынке муки. Так, цена на ржаную муку в опте превышает 18,7 тыс. руб. за т, тогда как стоимость пшеничной муки первого сорта находится на уровне 18 тыс. руб. за т, а цена пшеничной муки второго сорта не превышает 16,5 тыс. руб. за т.

"Такая динамика в опте может привести к корректировкам цен на продукцию из ржаной муки. Однако, если удорожание и будет, то оно будет незначительным, в пределах 5-10%", - считает глава "Руспродсоюза".

В свою очередь, Глазунова добавила, что Белоруссия, которая ранее являлась крупнейшим поставщиком ржаной муки на российский рынок (до 99% от общего объема ввоза), приостановила экспорт в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности. Она также отметила, что некоторые хлебопеки для удешевления ржано-пшеничного хлеба добавляют в его состав пшеничную муку II сорта, что негативно сказывается на качестве продукции.

По мнению Вострикова, вероятнее всего, в случае удорожания ржаного хлеба, покупатели переключатся на хлеб из пшеничной муки, что в итоге уравновесит цены. Кроме того, сдерживающим фактором будет являться низкая покупательная способность россиян.

По данным ИКАР, наиболее популярным видом хлеба в России на сегодняшний день является хлеб из пшеничной муки. Как уточнила Глазунова, доля хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки в последние годы сократилась в несколько раз, в том числе из-за прекращения скармливания его домашнему скоту в сельской местности из-за его высокой стоимости.