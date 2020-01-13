Кубань в 2020 году планирует привлечь в регион 360 млрд рублей инвестиций

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют привлечь в 2020 году 360 млрд рублей инвестиций. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте администрации края.

"В текущем году необходимо завершить 126 инвестпроектов и привлечь 360 млрд рублей инвестиций. Мы должны больше внимания уделять местным инвесторам, задействовать малый и средний бизнес. Это драйвер развития, и надо сделать все, чтобы он набирал скорость и занял до 35% в экономики. Численность занятых в МСП в 2020 году должна составить порядка 800 тысяч человек", - приводит пресс-служба региона слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

По словам вице-губернатора Василия Швеца, сформирован перечень приоритетных проектов, реализация которых будет иметь значительный экономический эффект. В результате будут созданы порядка 24 тыс. рабочих мест, ежегодные поступления в бюджет ориентировочно составят 7 млрд рублей.

"Одним из новых механизмов поддержки этих проектов является так называемый инвестиционный фонд. Правительство РФ разрабатывает порядок списания задолженности по бюджетным кредитам регионам. Высвобожденные средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры новых инвестиционных проектов", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора, который добавил, что после утверждения этого порядка определится перечень региональных проектов и объем финансирования краевого бюджета на эти цели.