Украинскую "дочку" ВЭБа выставили на аукцион за полцены

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Пакет акций ПАО "Проминвестбанк", который является украинской "дочкой" российского государственного банка ВЭБ, в размере 99,7726% выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС (Первая фондовая торговая система). Об этом сообщается на сайте биржи.

Согласно сообщению, аукцион состоится 11 февраля 2020 года. Начальная стоимость пакета - 266 млн гривен (немногим более $10 млн), что в два раза ниже, чем при предыдущей попытке продать банк в 2019 году. Тогда стартовая цена составляла 532 млн гривен.

ПАО "Проминвестбанк" решил прекратить банковскую деятельность из-за санкций украинских властей. Соответствующее решение будет принято на общем собрании акционеров, которое состоится 6 февраля 2020 года.

В 2019 году пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% уже выставлялся на аукцион на фондовой бирже ПФТС, однако продажа не состоялась. Акции банка продавались по решению суда в пользу группы "Приват" в качестве компенсации за потерянные активы в Крыму.