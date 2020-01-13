Россияне потратили на празднование Нового года не менее 285 млрд рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Совокупные расходы россиян на празднование Нового 2020 года составили не менее 285 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

"Две трети от всех расходов и мужчин, и женщин перед Новым годом пришлись на покупки подарков - косметику, бытовую технику и гаджеты, игрушки, ювелирные изделия, абонементы в спортивные залы", - отмечается в сообщении.

При этом "новогодний" чек мужчин в среднем оказался на 28% больше, чем женщин. "Среднестатистические "Деды Морозы" (мужчины - прим. ТАСС) потратили на подарки 10,8 тыс. рублей, а "Снегурочки" (женщины) - 8 438 рублей. Это можно назвать рублевым эквивалентом индексов Деда Мороза и Снегурочки", - подчеркнули в Сбербанке.

"Снегурочки" на три-четыре дня раньше "Дедов Морозов" начали подготовку к праздникам. Уже 19-20 декабря женщины активнее покупали бытовую технику, косметику и ювелирные изделия. Мужчины же в основном откладывали покупки на последние несколько дней уходящего года, а на 31 декабря пришлось 7,5% мужских трат на цветы за весь декабрь 2019 года. "Снегурочки" же в этот день искали подарки в традиционно "мужских" категориях - магазинах спортивных товаров и мужской одежды.

В целом индекс потребительской активности в подарочных категориях в период с 25 по 31 декабря составил 39,5 пункта. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 2,9%. При этом средняя цена новогоднего продуктового набора (шампанское, мандарины, сладости) составила 795 рублей, а самые высокие затраты на одного человека - в Чукотском автономном округе с показателем в 15,7 тыс. рублей. Более 12 тыс. рублей тратят жители Якутии, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, следует из подсчетов Сбербанка.

В конце прошлого года Сбербанк сообщил, что планирует составить первый индекс "Деда Мороза" и "Снегурочки", который позволит сравнить предновогодние расходы мужчин и женщин. Банк планирует публиковать индекс "Деда Мороза" и "Снегурочки" ежегодно.