{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Россияне потратили на празднование Нового года не менее 285 млрд рублей

При этом, по данным Сбербанка, "новогодний" чек мужчин в среднем оказался на 28% больше, чем женщин
Описание
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Совокупные расходы россиян на празднование Нового 2020 года составили не менее 285 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

"Две трети от всех расходов и мужчин, и женщин перед Новым годом пришлись на покупки подарков - косметику, бытовую технику и гаджеты, игрушки, ювелирные изделия, абонементы в спортивные залы", - отмечается в сообщении.

При этом "новогодний" чек мужчин в среднем оказался на 28% больше, чем женщин. "Среднестатистические "Деды Морозы" (мужчины - прим. ТАСС) потратили на подарки 10,8 тыс. рублей, а "Снегурочки" (женщины) - 8 438 рублей. Это можно назвать рублевым эквивалентом индексов Деда Мороза и Снегурочки", - подчеркнули в Сбербанке.

"Снегурочки" на три-четыре дня раньше "Дедов Морозов" начали подготовку к праздникам. Уже 19-20 декабря женщины активнее покупали бытовую технику, косметику и ювелирные изделия. Мужчины же в основном откладывали покупки на последние несколько дней уходящего года, а на 31 декабря пришлось 7,5% мужских трат на цветы за весь декабрь 2019 года. "Снегурочки" же в этот день искали подарки в традиционно "мужских" категориях - магазинах спортивных товаров и мужской одежды.

В целом индекс потребительской активности в подарочных категориях в период с 25 по 31 декабря составил 39,5 пункта. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 2,9%. При этом средняя цена новогоднего продуктового набора (шампанское, мандарины, сладости) составила 795 рублей, а самые высокие затраты на одного человека - в Чукотском автономном округе с показателем в 15,7 тыс. рублей. Более 12 тыс. рублей тратят жители Якутии, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, следует из подсчетов Сбербанка.

В конце прошлого года Сбербанк сообщил, что планирует составить первый индекс "Деда Мороза" и "Снегурочки", который позволит сравнить предновогодние расходы мужчин и женщин. Банк планирует публиковать индекс "Деда Мороза" и "Снегурочки" ежегодно.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
"Автотор" запустил серийное производство кроссовера KIA Seltos
Сейчас на "Автоторе" производятся три модели автомобилей KIA по полному циклу со сваркой и окраской кузовов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС