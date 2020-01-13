{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый терминал построят в аэропорту Ставрополя к 2022 году

Работы начнутся в апреле текущего года

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Строительство нового терминала внутренних воздушных линий начнется в аэропорту города Ставрополя в 2020 году. Работы планируется завершить до конца 2021 года, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В этом году на территории международного аэропорта Ставрополь имени А. В. Суворова запланировано строительство нового терминала внутренних воздушных линий. Работы начнутся уже в апреле и завершатся в 2021 году. Проектная мощность пропускной способности нового терминала - 480 пассажиров в час", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве, в настоящий момент в аэропорту Ставрополя пассажиров доставляют к самолету только автобусом, возможности прямого перехода из здания аэровокзала на борт самолета сейчас нет. Создание нового терминала предусматривает обустройство телескопических трапов.

"Основная цель строительства - повышение качества обслуживания пассажиров за счет увеличения технологических площадей сектора внутренних воздушных линий и его оснащения современным оборудованием", - отмечается в сообщении.

Ранее в компании "Новапорт", в управлении которой находятся два аэропорта в Ставропольском крае, сообщали, что новый пассажирский терминал планируется построить и в аэропорту Минеральных Вод. В этом аэропорту намерены создать новый терминал международных линий.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
"Автотор" запустил серийное производство кроссовера KIA Seltos
Сейчас на "Автоторе" производятся три модели автомобилей KIA по полному циклу со сваркой и окраской кузовов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС