Новый терминал построят в аэропорту Ставрополя к 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Строительство нового терминала внутренних воздушных линий начнется в аэропорту города Ставрополя в 2020 году. Работы планируется завершить до конца 2021 года, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В этом году на территории международного аэропорта Ставрополь имени А. В. Суворова запланировано строительство нового терминала внутренних воздушных линий. Работы начнутся уже в апреле и завершатся в 2021 году. Проектная мощность пропускной способности нового терминала - 480 пассажиров в час", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве, в настоящий момент в аэропорту Ставрополя пассажиров доставляют к самолету только автобусом, возможности прямого перехода из здания аэровокзала на борт самолета сейчас нет. Создание нового терминала предусматривает обустройство телескопических трапов.

"Основная цель строительства - повышение качества обслуживания пассажиров за счет увеличения технологических площадей сектора внутренних воздушных линий и его оснащения современным оборудованием", - отмечается в сообщении.

Ранее в компании "Новапорт", в управлении которой находятся два аэропорта в Ставропольском крае, сообщали, что новый пассажирский терминал планируется построить и в аэропорту Минеральных Вод. В этом аэропорту намерены создать новый терминал международных линий.