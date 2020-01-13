В моногороде Невинномысске построят завод кондитерских изделий

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Компания ООО "НКФ" откроет в 2020 году на территории ставропольского моногорода Невинномысск завод по выпуску кондитерских изделий - здесь будут делать сахарное печенье, вафельные трубочки. Продукцию в том числе планируется экспортировать в страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи края.

"На запуск предприятия будет направлено свыше 23,5 млн рублей, 20 из которых составят заемные средства от регионального Фонда развития промышленности. Кроме того, компания вложит в проект более 3,5 млн рублей собственных средств", - говорится в сообщении. На эти деньги планируется закупить технологическое оборудование для выпуска затяжного и сахарного печенья и вафельных трубочек.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что проект планируется реализовать в течение 2020 года. "У компании есть свое помещение, которое в настоящий момент ремонтируется. Начать производство планируется в текущем году. Сам проект рассчитан на пять лет", - сказал собеседник агентства. К 2021 году производственная мощность предприятия должна составить 1 тыс. 188 т кондитерских изделий.

Отмечается, что до 20% произведенной продукции компания планирует экспортировать в том числе в Азербайджан, Белоруссию, Германию, Китай. Остальная часть кондитерских изделий будет поставляться по российским торговым сетям.

"На рынке сбыта кондитерских изделий наблюдается положительная динамика: спрос на продукцию постепенно увеличивается. Поэтому в случае соблюдения предприятием конкурентных преимуществ - доступной ценовой политики и достойного качества - предприятие сможет уверенно занять свою нишу в данном сегменте", - приводятся в сообщении слова замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шевченко.