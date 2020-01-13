Госдолг Ставропольского края в 2019 году сократился на 5%

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Государственный долг Ставропольского края в 2019 году сократился на 1,5 млрд рублей, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба губернатора региона.

"Объем государственного долга Ставропольского края в 2019 году сокращен на 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе министерства финансов края ТАСС сообщили, что госдолг в настоящее время составляет 31,4 млрд рублей. Таким образом, он сократился на 4,6%.

По данным пресс-службы главы региона, бюджетный план поступления доходов в 2019 году был превышен на Ставрополье на 2,5% до 116,7 млрд рублей. Объем расходов составил 116,8 млрд рублей, что на 15 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщил ТАСС, что общий объем госдолга региона может в 2019 году сократиться на 5 млрд рублей, что составляет порядка 15% от его существующего уровня. По итогам 2018 года государственный долг Ставропольского края сократился до 33 млрд рублей.

Бюджет края на 2019 год был принят с объемом доходов 108,6 млрд рублей, расходов - 107,2 млрд. Несколько раз за 2019 год парламентарии вносили корректировки в бюджет в связи с ростом налоговых и неналоговых доходов, поступлением средств из федерального бюджета. После внесенных корректировок доходы бюджета Ставрополья в 2019 году достигли 114 млрд 562 млн рублей, расходы - 119 млрд 385 млн рублей.