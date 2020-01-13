Минвостокразвития: субсидии на строительство судов дадут стимул развитию отрасли в ДФО

ТАСС, 13 января. Механизм предоставления субсидий на строительство судов рыбопромыслового флота, который ранее утвердило правительство РФ, будет стимулировать развитие отрасли на Дальнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Согласно постановлению кабмина, рыбопромысловые компании, которые будут заказывать суда на российских верфях и использовать их для рыболовства в течение пяти лет под флагом РФ, смогут рассчитывать на возмещение 30% стоимости строительства. При этом предельная стоимость, которая принимается для предоставления субсидии, для Крыма и Дальнего Востока на 30% выше, чем для других регионов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ, порог увеличен из-за того, что строительство судов там обходится почти на треть дороже, чем на других территориях России.

"Мы хотим, чтобы большая часть заказа на суда пришла именно сюда, на Дальний Восток, чтобы заказчикам было выгодно работать с нашими верфями. Но заставлять компании строить суда именно на Дальнем Востоке неправильно, к тому же существуют объективные причины, по которым строить на Дальнем Востоке дороже, чем на западе [России] - например, логистика. Субсидия позволит это выровнять и даст импульс развитию отрасли", - считают в Минвостокразвития.

В министерстве напомнили, что до 70% общероссийской добычи рыбы приходится на Дальний Восток. При этом флот в макрорегионе устарел, ему требуются современные рыболовецкие и краболовные суда, паромы, танкеры.

"Сегодня в регионе действует 21 судостроительное предприятие, на дальневосточных территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток реализуется более 90 проектов в рыбной сфере, большинство связано именно с рыбопереработкой. У отрасли огромный потенциал, и необходимо его реализовать, сделать так, чтобы деньги, которые зарабатываются на рыбном промысле на Дальнем Востоке, помогали создавать здесь рабочие места и развивать регион", - отметили в министерстве.

О постановлении

В конце декабря 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому рыбопромысловые компании смогут рассчитывать на возмещение из федерального бюджета 30% стоимости нового судна при условии размещения заказа на отечественных верфях, его полной оплаты и использования построенного судна для рыболовства в течение пяти лет под флагом РФ. По данным пресс-службы кабмина, в федеральном бюджете на 2020-2022 годы на эти цели предусмотрено 1,38 млрд рублей.

Как уточнили в Минпромторге, субсидии предоставляются судовладельцам - заказчикам строительства на российских верфях новых маломерных и среднетоннажных судов рыбопромыслового флота в размере 30% от стоимости строительства судна, но не более предельной величины, указанной в приложении к постановлению.