Исследование: россияне в новогодние праздники рационально тратили на продукты и общепит

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский потребитель в новогодние праздники рационально подходил к своим затратам на покупку продуктов и походы в заведения общепита, свидетельствуют данные имеющегося в распоряжении ТАСС исследования трат россиян в новогодние каникулы, выполненного "Платформой ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных России, который обрабатывает ежедневно по 40 млн чеков с более 900 тыс. онлайн-касс).

"На новогодних каникулах мы увидели, что российский потребитель рационально подходит к своим затратам на продуктовые покупки и походы в заведения общепита. Средний чек затрат россиян растет медленно. Повышение обеспечено покупками в крупных городах. При этом уже второй год подряд на новогодних каникулах заметна растущая популярность кафе и ресторанов. Индустрия питания в мегаполисах активно развивается, появляются новые демократичные форматы заведений, более интересное меню. Это привлекает большее число гостей, которые выбирают времяпрепровождение вне дома", - отметил генеральный директор компании Алексей Баров, слова которого приводятся в исследовании.

Средний чек в ресторанах в новогодние праздники вырос на 7%, до 990-1050 рублей, а число покупок - выросло на 5%. В кафе и столовых покупатели тратили в отчетном период в среднем 500-550 руб., на 5% выше, чем в прошлом году в то же время, число покупок выросло на 11%.

В кафе быстрого питания потребитель в среднем тратил в новогодние праздники 250-260 руб., на 4% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок фастфуда выросло на 10%.

По данным оператора фискальных данных, средний чек покупки в гипермаркетах с 1 по 7 января составил "615-625 руб., на 1% выше, чем в прошлом году в то же время". Число покупок - выросло на 3%. В супермаркетах средний чек составил - 415-425 руб. (на 1,5% выше, чем в прошлом году в то же время, число покупок - выросло на 6%).

В магазинах у дома покупатель в среднем расходовал 315-325 руб., на 3% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок - выросло как и в гипермаркетах на 3%.

Средний чек в преддверии Нового года

Эксперты сравнивали продажи по всей России за декабрь 2019 года и аналогичный период 2018 года. По данным компании-производителя кассовых аппаратов "Эвотор" (более 600 тыс. смарт-терминалов, установленных в торговых точках по всей России), средний чек в продовольственных магазинах в декабре 2019 года в среднем по России составил 322 рублей. Это на 8% больше, чем в ноябре прошлого года и на 12% выше, чем в декабре 2018 года. Средний чек в московских продовольственных магазинах в декабре составил 459 рублей. По сравнению с ноябрем траты москвичей на продукты выросли на 18%, а по сравнению с декабрем 2018 года - на 11%.

По данным "Платформы ОФД" в декабре средний чек в гипермаркетах составил 705 руб., на 1% выше, чем в прошлом году в то же время, число покупок - выросло на 1%. Средняя покупка в супермаркете обошлась покупателю в 440 руб., на 3% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок же выросло на 1,5%. Средний чек в магазинах у дома составил 340 руб., на 2% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, число покупок выросло 3%

"В российских алкогольных магазинах средний чек в декабре достиг 389 рублей, что на 5% больше, чем в ноябре. За год средний чек в алкомаркетах вырос на 4%. В чеках алкомаркетов доминирует алкоголь, однако также присутствуют и другие товары", - отметили в компании "Эвотор". Средний чек в столичных алкогольных магазинах в прошедшем декабре достиг 720 рублей, что на 9% больше, чем в ноябре 2019 года и на 29% больше, чем в декабре 2018 года.

В ресторанах российские потребители, по данным "Платформы ОФД", тратили в среднем порядка 990 рублей (на 5% выше, чем годом ранее, число подобных покупок выросло на 4%), в кафе и столовых - 505 рублей (на 2% выше, чем в прошлом году, число покупок выросло на 9%), на фастфуд средний чек покупки составил 240 руб., на 3% выше, чем годом ранее. Число покупок фастфуда выросло на 7%.