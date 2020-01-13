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Дочерняя структура "Юлмарта" подала в суд Петербурга иск о собственном банкротстве

Иск пока не приняли к рассмотрению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Дочерняя структура крупного ритейлера электроники, бытовой техники и других товаров "Юлмарт" - фирма "Юлмаркет" подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием признать собственное банкротство, следует из материалов дела в картотеке суда.

"Заявитель - ООО "Юлмаркет". Исковое заявление - о признании должника банкротом. Ответчик - ООО "Юлмаркет", - говорится в материалах дела. Иск пока не принят к рассмотрению судом.

По данным издания РБК, "Юлмаркет" является "главной структурой" "Юлмарта", которая была создана для того, чтобы перевести на нее всю операционную деятельность в 2017 году. По данным базы СПАРК, гендиректором фирмы с уставным капиталом более 500 млн рублей является Юрий Кобзик. Долю в уставном капитале в 10 тыс. рублей имеет компания "Юлмарт Девелопмент". На конец 2017 года компания показала выручку от продаж почти в 6,4 млрд рублей, чистая прибыль составила более 9,4 млн рублей.

"Юлмарт" - российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. В отношении "Юлмарта" в 2018 году введена процедура банкротства - наблюдение. Совладелец "Юлмарта" Михаил Васинкевич был признан банкротом по иску другого совладельца компании - Дмитрия Костыгина.

Сам Костыгин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования. До ноября 2018 года он находился под домашним арестом, однако затем его отпустили под залог. В сентябре 2019 года банк ВТБ подал иск с требованием признать Костыгина банкротом. Все дела о банкротствах в настоящее время рассматриваются в арбитраже Петербурга.

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РоссияСанкт-Петербург
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