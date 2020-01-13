Валовой региональный продукт Кабардино-Балкарии достиг 145,6 млрд рублей в 2019 года

НАЛЬЧИК, 13 января. /ТАСС/. Размер валового регионального продукта (ВРП) достиг 145,6 млрд рублей в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) по итогам 2019 года. Основные макроэкономические показатели выполнены с незначительным ростом относительно уровня предыдущего года, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"По оценке правительства Кабардино-Балкарии в 2019 году отмечается позитивная динамика в макроэкономике. Валовой региональный продукт прогнозируется в размере 145,6 млрд рублей, или 101,5% к уровню 2018 года. Объем продукции АПК, по предварительным данным, составил 53,7 млрд рублей (на 5% больше показателей 2018 года), оборот розничной торговли в 2019 году достиг 135,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составит 101% к 2018 году", - говорится в сообщении.

Такие данные в понедельник озвучены на совещании главы региона с членами правительства. Отмечается, что по планам, обозначенным на нем, в 2020 году "продолжится работа, направленная на привлечение инвестиций и создание новых производств, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие туристического и строительного комплекса, сельского хозяйства, транспортной и дорожной инфраструктуры".

Особое внимание обращено подготовке и реализации приоритетных инвестпроектов, решению вопросов сокращения числа объектов незавершенного строительства, осуществлению в 2020 году мероприятий по обеспечению нормативного водоснабжения в населенных пунктах республики.