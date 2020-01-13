Россети закупили технику и спецодежду на 450 млн рублей для филиалов на Северном Кавказе

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Автомобильную и специальную технику на 200 млн рублей и спецодежду на 250 млн рублей закупило ПАО "Россети" для филиалов на Северном Кавказе за счет собственных средств. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель генерального директора ПАО "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"До конца текущего месяца начнем раздавать автотранспорт, который мы закупили в прошлом году за счет собственных средств. Почти на 200 млн рублей мы купили 165 машин, из них 100 сразу пойдет в бригады", - сказал Иванов. По его словам, большую часть новой техники из всех регионов округа получит Республика Дагестан.

"Они [автомашины] сейчас брендируются, после мы их раздадим. 52 машины поедут в Дагестан. Купили автовышки, автотранспорт для контролеров и 100 бригадных автомобилей. Никогда [на Северном Кавказе] мы не покупали [автотехнику] в таком объеме", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что компания также закупила спецодежду на 250 млн рублей. "Мы почти на четверть миллиарда рублей купили впервые дугозащитную спецодежду. Это специальные костюмы, один комплект которого стоит около 50 тыс. рублей. И эту спецодежду мы купили за счет собственных средств", - отметил Иванов.

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.