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Минсельхоз начал готовить проект о временном ограничении экспорта зерна

Согласно прогнозу Минсельхоза, Россия планирует в 2020 году экспортировать 45 млн тонн зерна

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйство РФ проинформировало о начале подготовки проекта постановления правительства о введении временного ограничения на вывоз зерновых культур в страны, не являющиеся государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Паспорт проекта размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что планируемым сроком вступления правового акта в силу установлен январь 2020 года. В тексте проекта поясняется, что временное ограничение направлено на обеспечение продовольственной безопасности РФ.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в интервью изданию "Коммерсантъ" сообщил, что министерство рассматривает возможность введения различных механизмов для ограничения экспорта зерна из России при определенных условиях. Глава Минсельхоза отметил, что приоритетом являются потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны. Патрушев добавил, что разрабатываемые механизмы будут применяться лишь при острой необходимости, регулировать и предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита общих экспортных возможностей России.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (июнь 2019 года - июль 2020 года) составил 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 сельскохозяйственном году из России экспортировано 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы.

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна из РФ в текущем сельскохозяйственном году составляет 45 млн тонн, из них 36 млн тонн придется на пшеницу.

Теги
Россия
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