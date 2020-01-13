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Минтранс России готовит обращение в Казахстан из-за ограничений перевозок

В российском ведомстве заявили, что действия казахстанской стороны не соответствуют общим правилам конкуренции, закрепленным в Договоре о Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ готовит обращение в транспортное ведомство Казахстана в связи с ограничениями, введенными республикой на перевозку порожних вагонов из соседних стран, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Минтранс России готовит обращение в транспортное ведомство Казахстана. Действия казахстанской стороны не соответствуют нормам ЕАЭС, в частности, п. 7 статьи 76 "Общие правила конкуренции" Договора о Евразийском экономическом союзе", - сказали в министерстве.

Ранее компания "Казахстанские железные дороги" ввела ограничения на перевозку из сопредельных государств порожних вагонов любых собственников, кроме казахстанских, в направлении всех станций республики. Конвенция вступила в силу 5 января и действует до отмены, запрет был опубликован 30 декабря. Союз операторов железнодорожного транспорта, который объединяет крупнейшие компании отрасли, назвал эти ограничения дискриминационными и обратился в Минтранс и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с просьбой отреагировать на действия компании "Казахстанские железные дороги".

В Союзе операторов железнодорожного транспорта считают, что конвенция ставит под угрозу экономические интересы российских компаний.

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КазахстанРоссия
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