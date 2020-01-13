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Политический кризис в Венесуэле

Инфляция в Венесуэле за 2019 год превысила 7000%

Самый высокий уровень роста цен был зафиксирован в январе прошлого года (191,6%), самый низкий - в марте (18,1%)

КАРАКАС, 13 января. /ТАСС/. Рост цен в Венесуэле за 2019 год составил 7374,4%. Такие данные обнародовал в понедельник комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики.

"Постоянный комитет по финансам [Национальной] ассамблеи обнародовал национальный индекс потребительских цен, согласно которому, месячная инфляция в декабре 2019 года составила 33,1%, накопленная [с начала года] инфляция - 7374,4%, годовая инфляция - 7374,4%", - говорится в сообщении парламента, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что самый высокий уровень роста цен был зафиксирован в январе прошлого года (191,6%), самый низкий - в марте (18,1%).

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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