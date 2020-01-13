Минкомсвязь готовит поправки в законодательство для внедрения eSIM

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ готовит изменения в законодательство для внедрения технологии виртуальных сим-карт (eSIM) по итогам обсуждения с операторами связи. Об этом ТАСС в понедельник сообщил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

Как рассказали в Минкомсвязи, в прошлом году ведомство провело три совещания с ведущими операторами связи, отраслевыми научными институтами и заинтересованными ведомствами. В частности, они рассмотрели предложения операторов по использованию биометрических систем идентификации абонентов и оценили целесообразность внесения изменений в законодательство для использования eSIM.

"По итогам работы сформирован предварительный перечень подзаконных актов, в которые необходимо внести изменения. Минкомсвязь уже подготовила проект поправок в постановление правительства Российской Федерации "О порядке оказания услуг телефонной связи", - отметил Новиков, добавив, что проекты поправок в остальные четыре нормативных правовых акта будут разработаны в 2020 году.

Так, напомнили в министерстве, сегодня на сети Tele2 уже реализуется пилотный проект внедрения eSIM с ограниченным функционалом без удаленной аутентификации абонента, кроме того, Россвязь в этом году проведет научно-исследовательскую работу на тему "Разработка концептуальных подходов применения технологии eSIM с учетом развития услуг IoT (интернет вещей - сеть предметов, оснащенных технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, - прим. ТАСС)". При этом главная проблема внедрения eSIM, отмечают в министерстве, - это легитимная дистанционная идентификация абонентов. "Если ее решить, других препятствий [для внедрения технологии] нет", - подчеркнул Новиков.

Ранее, как сообщал "Коммерсантъ", вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с Федеральной антимонопольной службой и ФСБ проработать предложения по нормативной базе для легализации eSIM к 15 января 2020 года.

Технология eSIM

Цифровая карта eSIM представляет собой встроенный модуль идентификации абонента, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую сим-карту.

Технология eSIM используется, к примеру, в смартфонах Apple: iPhone XS, XS Max и XR, а также новых моделях линейки iPhone 11. Однако использовать eSIM могут далеко не все владельцы новых iPhone: это зависит от того, поддерживает ли оператор такую технологию.

Российские операторы на сегодняшний день не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер сим-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.

Пилотный проект по использованию eSIM с ограниченным функционалом без удаленной аутентификации абонента проводит Tele2. Компания начала эксперимент по оформлению виртуальных сим-карт в конце апреля прошлого года, но была вынуждена приостановить его по просьбе Минкомсвязи из-за вопросов, связанных с безопасностью. В сентябре ведомство разрешило Tele2 возобновить тестирование технологии eSIM, пояснив, что реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов.