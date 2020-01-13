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"Известия": число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

По данным газеты, большинство дел инициировали сами граждане

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Количество случаев признания россиян банкротами в 2019 году выросло на 56,8% по сравнению с 2018 годом, до 69 тыс. человек. Об этом сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).

По данным газеты, большинство дел инициировали сами граждане. Кредиторы при этом получили лишь 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд рублей в связи с тем, что у должника не было имущества, которое могло бы пойти на выплаты. В абсолютном выражении больше всего банкротств граждан зарегистрировано в Москве и Подмосковье (9,4 тыс.), затем идут Самарская и Свердловская области, замыкает пятерку Санкт-Петербург, отмечают "Известия".

По мнению руководителя Федресурса Алексея Юхнина, увеличение числа банкротов связано с распространением информации, что таким образом можно избавиться от долгов, а также с наработкой опыта и инструментариев, пояснил он газете.

Согласно изданию, с момента появления процедуры признания банкротом физического лица - с октября 2015 года - 163,2 тысячи россиян были признаны банкротами. За пять лет количество личных банкротств граждан России выросло в 79,3 раза.

Закон о банкротстве физлиц заработал в России 1 октября 2015 г. Теперь начать процедуру банкротства может любой человек, задолженность которого достигла полумиллиона рублей, а задержка платежей по кредиту превысила 90 дней. Инициировать процесс, обратившись в арбитражный суд, могут и кредиторы - налоговики, банки, а также другие граждане, которым человек задолжал.

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