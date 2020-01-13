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Торговая война
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США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином
Описание
© Thomas Peter-Pool/Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе министерства финансов по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны.

Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

"Министерство провело анализ развития валютной политики Китая за последние семь месяцев <...> Хотя валютная политика десяти стран требует пристального внимания, ни один из главных торговых партнеров [не нарушает] соответствующих законодательных критериев 1988 и 2015 годов о валютных манипуляциях, - отмечается в тексте. - Министерство финансов помогло обеспечить соглашение по первой фазе с Китаем, что приведет к большему экономическому росту и возможностям для американского бизнеса". Как указали в ведомстве, Китай принял решение "воздержаться от конкурентной девальвации, в то же время обеспечив прозрачность и подотчетность".

Министерство финансов США 5 августа 2019 года причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики". ЦБ КНР тогда заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря 2019 года заявил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме. Соглашение является бессрочным. Как сообщил ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.

Теги
СШАКитайТорговая война
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