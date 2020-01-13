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"Известия": переименование коньяка по техрегламенту ЕАЭС понизит спрос на продукт

Согласно техническому регламенту сообщества, с 2021 года будет использоваться термин "крепкий напиток из дистиллята винного для бренди (коньяк)"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Изменение названия коньяка на предусмотренное техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может повлечь за собой резкое падение спроса, а также увеличение себестоимости продукта. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на замечания рабочей группы при Росалкогольрегулировании к техрегламенту ЕАЭС, которые были направлены в Минфин России.

Согласно документу, основные затраты будут направлены на разработку новых технологических документов, дизайн-макетов и этикеток. Также будет проведен маркетинговый анализ, повторные процедуры подтверждения соответствия техническому регламенту, а это приведет к дополнительным расходам для производителей и росту стоимости продукта. В связи с этим уменьшатся объемы производства и реализации коньяка и доходы бюджетов всех уровней. Кроме того, согласно техническому регламенту сообщества, с 2021 года будет использоваться термин "крепкий напиток из дистиллята винного для бренди (коньяк)". Представители бизнеса опасаются, что это длинное определение придется писать на этикетках, а это может запутать покупателей.

По мнению специалистов Росалкогольрегулирования, необходимо скорректировать регламент и оставить прежнее название напитка - коньяк. Кроме того, регламент может быть дополнен категориями "коньяк трехлетний", "коньяк четырехлетний", "коллекционный", "очень старый" и другими. Возможность и целесообразность внесения поправок в техрегламент будут рассмотрены, сообщили изданию в Минфине.

В Евразийской экономической комиссии изданию уточнили, что название "коньяк" на этикетке должно быть написано на латинице, и может быть использовано при условии, что напиток был произведен в соответствующих регионах. В России название может печататься на кириллице.

Новый техрегламент "О безопасности алкогольной продукции" вступит в силу в 2021 году на территории стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Россия
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