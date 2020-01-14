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Перевод в платный режим "олимпийской трассы" Адлер - Красная поляна займет до двух лет

В Минтрансе предложили внедрить на этой дороге безбарьерную систему оплаты free-flow
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© Виктор Клюшкин/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Перевод в платный режим трассы Адлер - Красная Поляна, построенной к Олимпиаде, займет не более двух лет с момента одобрения проекта правительством РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта.

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"Инвестиционная (строительная) стадия реализации подобных проектов по оценкам экспертов занимает не более двух лет с момента одобрения проекта правительством Российской Федерации", - сообщили в Минтрансе, отвечая на вопрос о том, когда трасса станет платной.

В министерстве уточнили, что пока вопрос перевода дороги Адлер - Красная Поляна в платный режим прорабатывается. Сейчас трасса находится в ведении Росавтодора, предполагается, что ее передадут под контроль госкомпании "Автодор" (управляет платными дорогами в РФ).

При этом в Минтрансе отметили, что с введением платности на трассе значительного оттока трафика на бесплатный дублер трассы Адлер - Красная Поляна не ожидается. "Прогнозируемый отток - не более 25-30%. Таким образом, с учетом перераспределения нагрузки на бесплатный дублер интенсивность движения транспортных средств составит существенно ниже предельных показателей пропускной способности автомобильной дороги для данной технической категории", - пояснили в Минтрансе.

Кроме того, введение платного проезда по трассе Адлер - Красная Поляна позволит высвободить средства федерального бюджета для ремонта проблемных дорог в регионе для реализации "дорожного" нацпроекта, считают в министерстве. "Это, в свою очередь, позволит снизить аварийность на дорогах в соответствии с ключевыми целями национального проекта БКАД ("Безопасные и качественные автодороги)", - отметили в Минтрансе.

Безбарьерная система оплаты

Министерство также предлагает внедрить на трассе безбарьерную систему оплаты free-flow.

"В рамках проекта перевода А-149 в платность предполагается комплексное обустройство автомобильной дороги с последующим устройством безбарьерной системы взимания платы "Свободный поток", реализующейся на Центральной кольцевой автомобильной дороге. При этом на старом направлении А-149 будет обеспечена полноценная бесплатная альтернатива", - сообщили в пресс-службе министерства.

Первую систему оплаты free-flow планируется запустить на третьем участке ЦКАД (его должны сдать в эксплуатацию в октябре 2020 года). Системой подразумевается, что водители смогут оплачивать проезд по платной дороге, не теряя времени на пунктах оплаты проезда. Автомобили без остановок проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. Оплата будет производиться с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Более того, как отмечали в "Автодоре" ранее, водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора (пока не выбран) в личном кабинете. Сайт будет создан ближе к запуску движения по ЦКАД, на оплату дается пять дней после совершения поездки.

Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы.

В конце прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект о введении административных штрафов от 2,5 тыс. рублей (для легковых авто) до 5,5 тыс. рублей (для грузовых) за неоплаченный проезд по платным дорогам. Фиксировать нарушения будут "работающие в автоматическом режиме специальные технические средства", уточняется в законопроекте.

Теги
РоссияКраснодарский край
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