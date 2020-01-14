Тепличные комбинаты Приморья получат 46,6 млн рублей компенсации затрат на отопление

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Власти Приморья выделят из краевого бюджета в 2020 году 46,6 млн рублей на компенсацию производителям тепличных овощей, которые испытывают большую финансовую нагрузку за использованную тепловую энергию. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства Приморья.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса 26 декабря 2019 года отметил необходимость проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов.

"Существенную финансовую нагрузку испытывают тепличные комбинаты края за потребленную тепловую энергию, доля которой достигает 44%. Для стимулирования деятельности предприятий защищенного грунта в крае в 2020 году запланированы средства краевого бюджета в сумме 46,6 млн рублей на компенсацию затрат при производстве тепличных овощей", - сообщили в пресс-службе, сославшись на информацию регионального министерства сельского хозяйства.

В прошлом году сумма выплат была чуть больше и составила 47,3 млн рублей. Для остальных производителей сельскохозяйственной продукции затраты на электроэнергию гораздо меньше и в структуре себестоимости продукции занимают от 3% до 8%, отметили в пресс-службе.

Всего в Приморье зарегистрировано 1,8 тыс. организаций, которые занимаются растениеводством, животноводством, охотой и предоставлением соответствующих услуг. В 2019 году власти региона получили информацию о 12 компаниях, работа которых связана с сельским хозяйством и в отношении которых введена процедура банкротства. Это 0,65% от общего числа компаний, отметили в пресс-службе.