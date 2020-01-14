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СМИ: японские рыбаки возобновили промысел в водах южных Курил

Как передает агентство Kyodo, власти Хоккайдо дали им указание тщательно следить за соблюдением разрешенных объемов лова

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Рыбаки с самого северного японского острова Хоккайдо возобновили во вторник операции в водах южной части Курил, которые были прерваны после того, как российские пограничники задержали там в декабре пять шхун промысловиков за нарушение условий лова. Как сообщило информационное агентство Kyodo, всего в это район выдвинулись сейчас семь японских шхун на промысел осьминога.

На прошлой неделе власти Хоккайдо провели с рыбаками совещание, дав им указание тщательно следить за соблюдением разрешенных объемов лова и правильным ведением судовых документов.

Пять японских шхун были задержаны российскими пограничниками 17 декабря. Суда были отконвоированы на южнокурильский остров Кунашир, где суд признал их виновными в нарушении условий лова. Было установлено, что они добыли на 7,5 тонны осьминога больше, чем указали в документах. Японские рыбаки были отпущены после уплаты штрафа в размере 6,4 млн руб. и 24 декабря вернулись на Хоккайдо.

Правительство Японии назвало "неприемлемым" задержание этих судов, исходя из своей позиции в отношении принадлежности южной части Курил. Оно требовало в кратчайшие сроки освободить шхуны и их команды из соображений гуманности. Никто из моряков не предъявил жалоб, состояние их здоровья также оценивалось как нормальное.

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