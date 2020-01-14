ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимального за пять месяцев уровня

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) повысил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 309 базисных пунктов до 6,8954 юаня за единицу американской валюты. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 1 августа 2019 года.

Нынешнее однодневное изменение курса юаня также стало самым большим по своей амплитуде с 21 июня 2019 года.

В конце минувшего года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам 2019-го его снижение составило около 1,9%.