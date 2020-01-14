Товарооборот России и Китая превысил $110 млрд в 2019 году

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4%, до $110,75 млрд. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление Китая.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта в РФ за соответствующий период вырос на 3,6% и составил около $49,7 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 3,2% - до $61,05 млрд.

Только за декабрь объем торговли двух стран превысил $10,42 млрд. Положительное сальдо России составило $657,4 млн.

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.

В целом международный товарооборот Китая в 2019 году сократился на 1%, до $4,57 трлн. Экспорт Китая с января по декабрь вырос в годовом исчислении на 0,5% и составил $2,5 трлн. Импорт сократился на 2,8%, до отметки $2,07 трлн. Положительное сальдо за декабрь составило $46,79 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 18%.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с внешним миром вырос на 12,6%, до $4,62 трлн.

Товарооборот Китая и США в 2019 году сократился на 14,6%, составив $541,22 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте Главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Соединенные Штаты за минувший год уменьшился на 12,5%, до $418,5 млрд, импорт американской продукции упал на 20,9%, до $122,72 млрд. Положительное сальдо Китая составило $295,78 млрд, сократившись примерно на 8,6%.

Отрицательное сальдо США в торговле с КНР только за декабрь составило $23,18 млрд, сократившись по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 22,4%.

В 2017 году китайско-американский товарооборот составил $583,7 млрд, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос на 11,5%, до $429,8 млрд. Импорт товаров из США продемонстрировал увеличение на 14,5%, до $153,9 млрд. В 2018 году отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%.