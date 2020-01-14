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Торговая война

В Пекине заявили, что противоречия с США привели к диверсификации и росту экспорта Китая

Замначальника Главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу уверен, что заключение торговой сделки в Вашингтоне будет иметь важное значение не только для Китая и США, но и для всех прочих государств

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Обострение торгово-экономических противоречий между Китаем и США привело к диверсификации экспорта продукции и услуг китайских компаний, а также к увеличению потоков их товаров в другие государства. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу.

"Что касается китайско-американских противоречий в сфере торговли, они определенно привели к усилению давления как на нашу страну, так и на ведущие предприятия Соединенных Штатов, - заметил он. - Даже несмотря на то, что экспорт из КНР в США сократился, это явно отразилось на увеличении рыночной диверсификации в [экспортной деятельности] китайских компаний, стало причиной роста их поставок на рынки других стран".

Цзоу Чжиу выразил уверенность, что заключение торговой сделки в Вашингтоне будет иметь важное значение не только для Китая и США, но и для всех прочих государств. "В случае, если соглашение будет подписано, импорт из Соединенных Штатов возрастет. Однако повлияет ли это на другие страны? Думаю, нет", - отметил он.

Замглавы таможни пояснил, что при существующей степени диверсификации и масштабах китайского рынка увеличение потока товаров из какой-либо отдельной страны, даже такого важного торгового партнера, как США, не может кардинальным образом изменить ситуацию.

"Мы верим, что при обоюдных усилиях КНР и Соединенных Штатов наши двусторонние торгово-экономические отношения, опирающиеся на взаимовыгодную основу, продемонстрируют новый прогресс - это положительно отразится на развитии экономики и торговли как наших стран, так и всего мира", - подытожил Цзоу Чжиу.

Заключение китайско-американской сделки ожидается 15 января в Восточном зале Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в присутствии около 200 гостей. Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торгового соглашения 13 декабря 2019 года. Она позволит снизить американские пошлины на китайскую продукцию и сократить дефицит Соединенных Штатов в торговле с КНР. В преддверии подписания американская сторона объявила в понедельник о решении исключить Китай из списка валютных манипуляторов.

Теги
СШАКитайТорговая война
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