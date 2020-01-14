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Эксперты: доступ самозанятых к госзакупкам может "обелить" теневой сектор экономики

Статус самозанятого сейчас доступен в 23 российских регионах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума в конце прошлого года в третьем чтении приняла законопроект, распространяющий меры поддержки для малого бизнеса и на самозанятых граждан, так, они смогут принимать участие в закупках. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, такая возможность будет стимулировать к легализации предпринимателей, работающих "в тени".

Доступен в 23 регионах

Режим самозанятых сначала появился как пилотный проект, - с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С этого года данный статус стал доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

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Изначально власти ставили перед собой задачу в первый год работы пилотного проекта достичь показателя в 200 тыс. зарегистрированных самозанятых. Однако в конце декабря прошлого года глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин сообщил журналистам, что в качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 330 тыс. человек. Таким образом, проект показал свою эффективность и востребованность.

Выход из теневого сектора экономики

Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин считает, что допуск самозанятых предпринимателей к закупкам "будет одним из главных стимулов" для тех граждан, кто до сих пор работает на себя, не уплачивая налоги. Он напомнил, что раньше многие считали пилотный проект сложным к реализации.

"Раньше нам говорили, - зачем людям "выходить из тени", чтобы платить какие-то 4-6%, когда сейчас они ничего не платят. А мы отвечали, что, если режим понятен и удобен, - без визитов инспекций, и с возможностью дистанционного получения статуса, то многие захотят работать легально, уплачивая небольшой налог", - отметил Калинин говоря о том, что "все сложилось наилучшим образом".

С Калининым согласен и вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Вадим Чубаров. "Закупки для самозанятых - реальный стимул выйти из так называемой тени. Я считаю - это большое движение вперед, чтобы их [самозанятых] таким образом приравнять к малому и среднему бизнесу. Отмечу, что речь идет о закупках по 223 ФЗ (Федеральный закон - "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - регламентирует порядок осуществления закупок отдельными видами юридических лиц - прим. ТАСС)", - отметил Чубаров.

Мнение бизнеса

Директор по развитию в компании по производству медицинского оборудования "Медиком" Алексей Лисеев уверен, что закупки будут "жизненно востребованы для самозанятых предпринимателей",

"Зачастую у самозанятых нет денег на маркетинг, рекламу и продвижение. Чаще всего работает "сарафанное радио". Но представьте, если самозанятый, выполнив несколько государственных контрактов сможет предоставить гарантированные рекомендации своим будущим заказчикам, что и будет для него наилучшей рекламой и способом развития", - считает Евсеев.

Глава удостоверяющего центра "Единой электронной торговой площадки" Алексей Дегтярев считает, что сама идея допуска самозанятых является перспективной и "обелит" теневой рынок, но есть и нюансы. "Некоторые работодатели могут своих сотрудников переводить на режим самозанятых, чтобы уменьшить налоговые отчисления", - отмечает Дегтярев.

Кроме того, по его мнению, отсутствие у самозанятых возможности получить электронную подпись, усложняет процесс заключения государственного контракта, поскольку многие закупочные процессы происходят в онлайн-режиме.

Квоты - давать или нет

На сегодняшний день в России действует обязательная квота, согласно которой 20% от всех заказов госкомпаний и госкорпораций должны предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства. По мнению Калинина, для самозанятых аналогичную квоту вводить не стоит, поскольку объем закупок у граждан очень мал.

"Оборот самозанятых - это максимум 2 млн 400 тыс. в год, и соответственно не нужно квотирование. Для минимальных закупок до 100 тыс. рублей нет смысла квотировать. Объем закупок у самозанятых настолько мал, что никакой обязательной квоты не требуется", - подчеркнул Калинин.

Аналогичного мнения придерживается и глава корпорации МСП Александр Браверман. "Квотировать не будем. Пока не имеет смысла", - сказал он ТАСС.

В 2018 году доля закупок у МСП со стороны государства увеличилась с 15,4% до 29,7%, то есть норма была значительно перевыполнена, однако закупки со стороны госкомпаний выросли лишь с 11,2% - до 12,1%, указывала ранее Федеральная антимонопольная служба.

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