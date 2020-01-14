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Техрегламент ЕАЭС о нормах энергоэффективности бытовой техники вступит в силу в 2021 году

Для подготовки производителей к переходу на новые требования Евразийская экономическая комиссия утвердит переходные положения, на реализацию которых выделят дополнительно два года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Государства - члены Евразийского экономического союза одобрили техрегламент о требованиях к энергетической эффективности бытовой техники, он вступит в силу 1 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба министерства.

Для подготовки производителей к переходу на новые требования Евразийская экономическая комиссия утвердит переходные положения, на реализацию которых выделят дополнительно два года.

"До вступления техрегламента в силу нами будут разработаны и утверждены требования к содержанию этикеток энергетической эффективности, которые будут наноситься на отдельные виды продукции и включать в себя шкалу с классами энергетической эффективности и другими необходимыми параметрами. Минпромторг России примет участие в разработке стандартов маркировки", - сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Документ будет устанавливать требования по энергоэффективности для холодильников, телевизоров, стиральных и посудомоечных машин, ламп, компьютеров, вентиляторов и прочей бытовой техники, пояснили в министерстве.

"Он позволит обеспечить энергетическую эффективность и будет способствовать ресурсосбережению, а потребители смогут быть уверенными в достоверности информации относительно энергетической эффективности приобретаемых энергопотребляющих устройств" - сказал министр.

Документ, подготовленный при активном участии Минпромторга РФ, российских профильных ассоциаций и товаропроизводителей бытовой техники, содержит необходимые термины и определения, а также показатели по энергетической эффективности для каждого вида устройств.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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