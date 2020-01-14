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Комиссия правительства поддержала запрет на перевозку более 600 немаркированных сигарет

Нарушающим запрет грозят крупные штрафы и возможность конфискации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу депутатов Госдумы о запрете на перевозку внутри России более 30 пачек сигарет, не имеющих маркировки в соответствии с нормами российского законодательства. Документ, внесенный в апреле 2019 года, нацелен на противодействие импорту нелегальной табачной продукции из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС). В частности, авторы предлагают запретить перемещение по территории РФ немаркированной табачной продукции в количестве более 600 сигарет или 150 сигар (сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г на одного человека. За нарушение запрета сопутствующим законопроектом предусмотрены крупные штрафы и возможность конфискации.

"Требует дополнительной проработки вопрос формирования механизма, обеспечивающего исполнение данной ограничительной нормы, в том числе в части установления ответственности за ее неисполнение и наделения соответствующими полномочиями органов государственного контроля и надзора", - отметили в правительственной комиссии. "В представленных к законопроекту материалах отсутствуют расчеты либо документы, подтверждающие установление предлагаемых количественных ограничения табачной продукции", - говорится в проекте отзыва. В нем предложено соотнести фиксируемый инициативой объем разрешенных к перемещению табачных изделий и весовые и количественные нормы, предусмотренные решением Совета Евразийской экономической комиссии.

Согласно пояснительной записке, доля нелегальной табачной продукции в России в третьем квартале 2018 года увеличилась по всей стране до 8,4% в сравнении с 4,5% в аналогичном периоде 2017 года. При этом доля нелегальной продукции из государств ЕАЭС на российском рынке достигла в третьем квартале 2018 года 4,2%. "Неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов РФ, - предупредили авторы. - Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка РФ".

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