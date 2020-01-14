СМИ: Сеул и Москва продолжат переговоры о свободной торговле в сфере услуг 15 января

ТАСС, 14 января. Республика Корея и Россия проведут 15-17 января в Москве третий раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

Переговоры между сторонами начались в июне, планируемая встреча станет третьей по счету. Предыдущий раунд был проведен в октябре в Сеуле. Участники переговоров надеются, что соглашение будет подписано в 2020 году.

Снятие взаимных ограничений в торговле с Россией соответствует политике Сеула по диверсификации импорта и экспорта и снижению зависимости от крупных экономик, таких как США и КНР. Как отмечает агентство Yonhap, переговоры с Москвой могут упростить для Сеула заключение схожего соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).