{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

В Nissan опровергли слухи о разработке плана по выходу из альянса с Renault и Mitsubishi

В компании подчеркнули, что объединение является источником конкурентоспособности Nissan, а руководство альянса является единственным органом, уполномоченным принимать организационные решения

ТАСС, 14 января. Японский автомобильный концерн Nissan не имеет планов по выходу из альянса Renault - Nissan - Mitsubishi, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В последнее время в международных СМИ появились спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса [Renault - Nissan - Mitsubishi]. Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса", - говорится в заявлении.

В Nissan подчеркнули, что объединение является источником конкурентоспособности Nissan, помогающим компании добиваться устойчивого экономического роста и прибыли. Также отмечается, что руководство альянса является единственным органом, уполномоченным принимать организационные решения и вести управленческую деятельность.

13 января газета Financial Times опубликовала статью, в которой сообщила, что руководство Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном. По информации газеты, план включал в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan. Кроме того, утверждалось, что побег Карлоса Гона в Ливан не был причиной, но лишь способствовал увеличению уже существовавшей напряженности между членами объединения.

Теги
ЯпонияФранцияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
Реклама на ТАСС
Колебания курса рубля
Курс доллара вырос до 61,29 рубля
Курс евро поднялся до 68,33 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС