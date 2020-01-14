В Nissan опровергли слухи о разработке плана по выходу из альянса с Renault и Mitsubishi

ТАСС, 14 января. Японский автомобильный концерн Nissan не имеет планов по выходу из альянса Renault - Nissan - Mitsubishi, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В последнее время в международных СМИ появились спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса [Renault - Nissan - Mitsubishi]. Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса", - говорится в заявлении.

В Nissan подчеркнули, что объединение является источником конкурентоспособности Nissan, помогающим компании добиваться устойчивого экономического роста и прибыли. Также отмечается, что руководство альянса является единственным органом, уполномоченным принимать организационные решения и вести управленческую деятельность.

13 января газета Financial Times опубликовала статью, в которой сообщила, что руководство Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном. По информации газеты, план включал в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan. Кроме того, утверждалось, что побег Карлоса Гона в Ливан не был причиной, но лишь способствовал увеличению уже существовавшей напряженности между членами объединения.