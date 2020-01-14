Директор департамента Минпромторга Михаил Иванов назначен замминистра

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Михаил Иванов назначен заместителем министра промышленности и торговли, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"На новой должности Михаил Иванов будет курировать работу департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, а также департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий", - прокомментировал назначение глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Таким образом, число заместителей Мантурова увеличилось до 11.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, Иванов в 2014-2016 годах являлся заместителем директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, с 2016 года возглавлял департамент.

До прихода в министерство работал в торговом представительстве РФ в Японии, а также занимал разные должности в одной из структур Ростеха.